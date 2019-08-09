Аддис-Абеба, , 10:03 — REGNUM

Правительство Эфиопии объявило о запуске национального плана по противодействию контрабанде и борьбе с незаконной торговлей. Вице-премьер Эфиопии Деммеке Мыконнын, выступая перед журналистами, заявил, что нарастающая проблема контрабанды становится вопросом государственного суверенитета, не говоря уже о ее негативном воздействии на экономику страны. По словам вице-премьера, совместные усилия всех силовых ведомств Эфиопии и приверженность заинтересованных сторон руководству страны на уровне всех штатов должны сыграть решающее значение в том, чтобы кампания по борьбе с контрабандой увенчалась успехом. Об этом сообщило эфиопское новостное издание Fana.

По словам Деммеке Мыконнына, несмотря на огромную работу правительства Эфиопии по обеспечению экономической устойчивости, поддержанию безопасности в стране и реализации коренных экономических преобразований, контрабанда и незаконная торговля все еще остаются большой проблемой. «Мы (власти и население страны) должны действовать совместно, чтобы искоренить контрабанду и незаконную торговлю, поскольку это раковая опухоль на теле нашей быстрорастущей экономики», — добавил вице-премьер.

По словам заместителя премьер-министра, контроль за трансграничной экономической деятельностью является ключевым приоритетом для экономической политики правительства Эфиопии в 2020 году. Аданех Абебе, министр по доходам и налоговым сборам Эфиопии, отметил, что в завершившемся 2018/19 бюджетном году было проведено более ста мероприятий по пресечению контрабанды и незаконной торговли.