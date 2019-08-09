Курган, , 09:10 — REGNUM

В Курганской области избирательная комиссия в результате жеребьёвки распределила эфирное время «Радио Россия» и телеканала «Россия-1» для дебатов кандидатов в губернаторы региона. Первая дискуссия между претендентами на пост главы Зауралья состоится 12 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение, опубликованное на сайте областного избиркома.

Напомним, 8 сентября 2019 года жителям Курганской области предстоит выбрать губернатора из четырёх кандидатов — это директор института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяна Майборода, глава региона Вадим Шумков, депутат думы Курганской области Юрий Ярушин и депутат гордумы Кургана Яков Сидоров.

Дебаты стартуют 12 августа в 17:00 по местному времени на «Радио России» и телеканале «Россия-1». Яков Сидоров будет дискутировать в этот день с Татьяной Майбородой, а Юрий Ярушин с Вадимом Шумковым. Завершатся дебаты 6 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Зауралье завершилась регистрация кандидатов на пост главы региона