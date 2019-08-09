Аддис-Абеба, , 11:12 — REGNUM

Министерство иностранных дел Судана выпустило пресс-релиз, в котором поблагодарило Эфиопию и Африканский союз (АС) за ту важную роль, которую они сыграли в посредничестве для осуществления мирного перехода власти в стране. Министерство выразило признательность Эфиопии и АС за их вклад и ключевую роль, которую они сыграли в ходе переговоров в присутствии высокопоставленных должностных лиц Судана и оппозиционных лидеров. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

В суданском пресс-релизе, полученном в Министерстве иностранных дел Эфиопии, говорится, что письмо с выражением признательности со стороны руководства Судана было направлено премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду, специальному посланнику Эфиопии в Судане Мухаммеду Дириру, послу Эфиопии в Судане Шифера Джарсо, а также специальному посланнику АС Мухаммеду эль-Хасену Лебатту.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Судана Омер Дахаб Фадл Мохамед также выступил перед прессой со словами благодарности в присутствии представителя по политическим вопросам Переходного военного совета Судана генерала Шамса эль-Дина Каббаши. По словам и.о. министра иностранных дел, такое тесное взаимодействие между Суданом и Эфиопией поможет создать крепкие экономические связи между странами и послужит хорошей основой для дальнейших усилий по укреплению сотрудничества в различных секторах.