Эрбиль, Ирак, , 09:11 — REGNUM

Правительство Иракского Курдистана закрыло 60 нефтеперерабатывающих заводов в провинции Эрбиль, об этом 8 августа сообщает BasNews.

Причиной подобного решения стал незаконный характер работы данных предприятий. Власти региона таким образом пытаются решить проблему теневого бизнеса на указанной территории.

Мэр Эрбиля Набаз Абдулхамид в комментарии изданию отметил, что в регионе в настоящее время работают всего 20 нефтеперерабатывающих заводов. В ближайшем будущем здесь останутся лишь те объекты, которые соответствуют всем нормативным актам.

Напомним, Иракский Курдистан богат нефтяными запасами, что создает предпосылки для экономической независимости автономии от центрального правительства. Однако доходы от нефти распределяются в соответствии с конституцией страны. Эрбиль не раз критиковал Багдад за задержку перечислений в бюджет региона.

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