Белград, , 09:44 — REGNUM

Сербия проведет публичные слушания в Конгрессе США (Соединённых Штатов Америки) о состоянии ситуации по косовскому урегулированию осенью 2019 года. Вице-спикер Народной скупщины (парламента Сербии) Владимир Маринкович считает, что в то время как Приштины не может наладить связи с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в руководстве США число сочувствующих Сербии и желающих выслушать ее аргументы возрастает. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Рабочая группа, возглавляемая председателем комитета по Косово и Метохии в парламенте Сербии Милованом Дрецуном подготовила ряд документов, которые будут представлены общественности. В докладе будут освещены события и преступления, совершенные против сербов на территории Косово в 1990-х годах, бомбардировки Югославии в 1999 году, сербские погромы, совершенные в 2004 году косовскими албанцами, и прочее вплоть до введения стопроцентных пошлин на сербские товары.

«Наша цель на данном слушании состоит в том, чтобы заинтересовать как можно больше представителей Конгресса и Сената, а также представителей неправительственных организаций и университетов. Мы хотим быть практичными и использовать все преимущества, которые мы получили благодаря кропотливой работе по выстраиванию отношений с США, проведенной президентом Сербии Александром Вучичем. Мы хотим, чтобы правда была услышана «, — сказал Маринкович.