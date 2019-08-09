, 09:10 — REGNUM

Изменив систему сельского хозяйства, США могут компенсировать до 23% всех выбросов углерода в Соединённых Штатах, заявил Эрик Адамс в статье для издания The Hill.

«Вместо системы сельского хозяйства, стимулирующей интенсивное использование пестицидов и практик концентрированного кормления животных (CAFO), мы должны перейти к политике расширения производства фруктов, овощей и растительных источников белка, таких как бобы и чечевица», — отметил Адамс.

Эксперт подчеркнул, что восстановление кустарников и травяного покрова на 25 млн акров земли в западных районах США, которые в настоящее время используются в целях животноводства, позволило бы компенсировать до 23% всех выбросов углерода в Соединённых Штатах.

Напомним, согласно данным экологов, ежегодно США выбрасывают в воздух 5414 млн тонн углекислого газа, в то время, как Китай — 10 357 млн тонн, Индия — 2274 млн тонн, а Россия — 1617 млн тонн.