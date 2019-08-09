Вашингтон, , 09:09 — REGNUM

ОАЭ вывели значительную часть своих войск из Йемена, потому что осознали то, что США никак не могут понять, заявил эксперт Майкл Хортон в статье для издания The American Conservative.

«Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), возможно, наконец-то поняли то, что никак не могут понять США: вооружённые интервенции, преследующие двусмысленные цели, отсутствие надёжных союзников и стратегии выхода в конечном итоге могут привести только к катастрофе», — заявил Хортон.

Эксперт также добавил, что подобные интервенции быстро истощают нацию, приводят к крупным расходам и серьёзным потерям среди военных, а также могут спровоцировать опасные последствия второго и третьего порядка.

По словам Хортона, именно поэтому после четырёх лет боевых действий власти ОАЭ объявили о выводе из Йемена значительной части своих сил.

Напомним, в июле 2019 года ОАЭ приступили к постепенному выводу своего военного контингента с территории Йемене, где гражданская война продолжается с 2014 года. Возглавив арабскую коалицию, Саудовская Аравия вмешалась в йеменский конфликт в 2015 году, что привело к дополнительному обострению войны.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН «встревожены» из-за столкновений в йеменском Адене