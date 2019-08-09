Вашингтон, 9 августа 2019, 09:09 — REGNUM
ОАЭ вывели значительную часть своих войск из Йемена, потому что осознали то, что США никак не могут понять, заявил эксперт Майкл Хортон в статье для издания The American Conservative.
Эксперт также добавил, что подобные интервенции быстро истощают нацию, приводят к крупным расходам и серьёзным потерям среди военных, а также могут спровоцировать опасные последствия второго и третьего порядка.
По словам Хортона, именно поэтому после четырёх лет боевых действий власти ОАЭ объявили о выводе из Йемена значительной части своих сил.
Напомним, в июле 2019 года ОАЭ приступили к постепенному выводу своего военного контингента с территории Йемене, где гражданская война продолжается с 2014 года. Возглавив арабскую коалицию, Саудовская Аравия вмешалась в йеменский конфликт в 2015 году, что привело к дополнительному обострению войны.
Читайте ранее в этом сюжете: В ООН «встревожены» из-за столкновений в йеменском Адене