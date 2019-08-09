Вашингтон, 9 августа 2019, 09:07 — REGNUM
Воюющие стороны в Йемене могут самостоятельно достигнуть мирного урегулирования, если страна полностью избавится от внешнего военного вмешательства, заявил эксперт Майкл Хортон в статье для издания The American Conservative.
Напомним, летом 2019 года в ОАЭ, которые в составе арабской коалиции участвовали в йеменском конфликте на протяжении четырёх лет, приняли решение о поэтапном выводе своего военного контингента с территории Йемена. Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года.
Гражданская война в Северном Йемене, которая продолжалась с 1962 года по 1970 год, закончилась только тогда, когда Египет и Саудовская Аравия полностью прекратили своё военное участие.
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