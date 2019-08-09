Белград, , 10:01 — REGNUM

Министр обороны Сербии Александр Вулин, комментируя заявление бывшего генерала армии Хорватии Желько Гласновича, заявил, что сербы, которых изгоняли и убивали, пришли в Хорватию не на танках — они жили на территории республики на протяжении веков. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Желько Гласнович заявил, что в 1990-е годы Белград пытался оккупировать Хорватию, и, обращаясь к министру обороны, Сербии сказал: «вы пришли к нам с танком, а вернулись домой только с банкой».

«Что в период Второй Мировой Войны, что во время гражданской войны в 1990-е годы усташи (хорватские националисты) не могли признать тот факт, что сербы давно жили на территории Хорватии. Националисты так были обеспокоены «сербской агрессией», что массово убивали детей в Ясеновце (лагерь смерти, организованный усташами во время Второй Мировой Войны) и расстреливали колонны беженцев в момент проведения операции «Буря» (Хорватская военная операция, проведенная в 1995 году против Сербской Краины)», — сказал министр.