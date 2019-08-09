Белград, , 10:14 — REGNUM

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что запрет на въезд в Косово граждан с сербскими паспортами — «это попытка властей Приштины всеми силами усложнить жизнь сербам, проживающим на территории Косово». Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

«Они пытаются всеми возможными способами препятствовать передвижению людей и потоку товаров», — сказал Стефанович журналистам в Нови-Саде, напомнив и о других мерах Приштины, таких как введение стопроцентных пошлин на сербские товары.

Министр подчеркнул, что власти Косово не только продемонстрировали то, что не намерены придерживаться международных соглашений, которые они сами подписали, но и показывают сербам, что в так называемой республике их не ждут.

По его словам, несколько лет назад он надеялся, что ЕС (Европейский союз) отреагирует на действия Косово или предпримет какие-либо шаги по урегулированию проблем с Косово, но теперь таких надежд больше не осталось, поскольку не последовало какой-либо серьезной реакции, даже когда были введены стопроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.