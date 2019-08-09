Вашингтон, , 08:54 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп обвинил главу Франции Эммануэля Макрона в отправке «противоречивых сигналов» Ирану, сообщает Le Figaro.

«У Ирана серьезные финансовые проблемы. Они отчаянно хотят поговорить с Соединенными Штатами, но получают противоречивые сигналы от всех тех, кто утверждает, что представляет США, включая президента Франции Макрона. Я знаю, что Эммануэль Макрон хочет преуспеть, как и все остальные, но никто не говорит за Соединенные Штаты, кроме самих США», — написал Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Издание отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон регулярно беседует со своим иранским коллегой Хасаном Рухани и не скрывает своей надежды выступить посредником в этом деле.

Со своей стороны, власти Ирана заявили, что не будут вести переговоры с Вашингтоном под давлением санкций США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель американского Госдепа Морган Ортагус заявила, что, если руководство Ирана захочет переговоров с Вашингтоном, президент США готов к этому.

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