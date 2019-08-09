Исламабад, , 10:11 — REGNUM

8 августа правительство Индии обратилось к Пакистану с просьбой пересмотреть решение о понижении уровня дипломатических отношений на фоне кризиса в Кашмире.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, правительство Нарендры Моди обратилось к Пакистану с просьбой не высылать индийского посла, чтобы «сохранить возможность для переговоров». Ранее Комитет национальной безопасности Пакистана принял решение прервать торговлю с Индией, а также выслать индийского посла после лишения индийского штата Джамму и Кашмир особого статуса.

Напомним, что нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания.