Исламабад, , 11:45 — REGNUM

8 августа Государственный департамент США уведомил министерство иностранных дел Пакистана о снятии ограничений на передвижение пакистанских дипломатов по территории США.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, США отменили ограничения, согласно которым пакистанские дипломаты должны были минимум за пять дней получать разрешение на поездку за пределы 25 миль (40,5 километров) от территории диппредставительства или консульств в США. Отмену ограничения связывают с успешным визитом премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Вашингтон 22 июля.

США ввели ограничение на перемещение пакистанских дипломатов в ходе обострения двусторонних отношений в мае этого года, когда администрация Дональда Трампа потребовала от Исламабада «сделать больше» для борьбы с терроризмом. Аналогичное ограничение для американских дипломатов было введено в ответ в Пакистане.