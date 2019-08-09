Исламабад, , 10:05 — REGNUM

8 августа вице-президент оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)», дочь экс-премьера Пакистана Марьям Шариф была арестована Национальным бюро отчетности (антикоррупционная служба).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, вице-президент оппозиционной партии должна была ответить на ряд вопросов по коррупционному делу о сахарных заводах Чаудхри, однако вместо этого решила навестить своего отца Наваза Шарифа в тюрьме Кот Лакхпат в Лахоре (пакистанская провинция Панджаб). Именно после посещения тюрьмы Марьям Шариф и была арестована, после чего направлена в офис Национального бюро отчетности. Ранее Марьям Шариф активно выступала с критикой правительства Пакистана, призвав к маршу на Исламабад для его свержения.

Напомним, что бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф был приговорен к семи годам лишения свободы по коррупционному делу. По коррупционным делам проходит также брат Наваза Шарифа, Шехбаз Шариф, а также вся семья Шехбаза, в том числе обе жены и сын Хамза Шариф. Их банковские счета и недвижимость уже были конфискованы.