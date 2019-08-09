Равалпинди, Пакистан, , 09:37 — REGNUM

В ходе совещания командующих корпусами армии Пакистана в Равалпинди (пакистанская провинция Панджаб) начальник штаба сухопутных войск генерал Камар Джавед Баджва заявил, что его подчиненные «готовы пойти до конца» в поддержке борьбы кашмирцев за независимость.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, глава пакистанских военных заявил, что армия исламской республики поддерживает борьбу кашмирцев за свободу и «выполнит свой долг в этом отношении». Это заявление было сделано в ходе обсуждения решения Нью-Дели внести поправки в конституцию страны и лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания.