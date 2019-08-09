Исламабад, , 09:55 — REGNUM

Комитет национальной безопасности Пакистана под председательством премьер-министра Имрана Хана принял решение выслать из страны посла Индии и прекратить торговлю с соседней страной из-за решения Нью-Дели по Кашмиру.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, высший орган по обеспечению безопасности Пакистана, в который также входят представители командования и военной разведки, принял решение оказать дипломатическое давление на Индию из-за изменения статуса штата Джамму и Кашмир. Кроме высылки индийского посла и временного прекращения торговых связей Пакистан пойдет на «пересмотр всех договоренностей с Индией», а также поднимет вопрос Кашмира на всех международных площадках, в том числе в Совете Безопасности ООН.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания.