Тирана, , 09:34 — REGNUM

Президенту Албании Илиру Мете пришел ответ от руководства ОБСЕ на запрос, сделанный им в конце июля.

Как сообщает албанское новостное агенство ATSH, письмо было подписано главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком, Генеральным Секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, а также секретарем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтеллой.

Напомним, 26 июля президент Албании Илир Мета призвал ОБСЕ (Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе) вмешаться с целью разрешить политический кризис в стране.

Представители ОБСЕ поблагодарили главу Албании за доверие к институту ОБСЕ и подчеркнули свою заинтересованность в развитии ситуации в стране, однако подчеркнули, что облегчение диалога возможно лишь при активном участии всех сторон в рамках широкого общенационального процесса.

В случае, если такой всесторонний диалог начнется, ОБСЕ и его институты готовы предложить Албании поддержку в рамках своих мандатов. Такая поддержка будет заключаться главным образом в предложении по проведению конкретных реформ, например, избирательной реформы.