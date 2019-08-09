Сухум, , 08:45 — REGNUM

Давид Дасаниа, кандидат в вице-президенты, выставлявшийся в паре с кандидатом в президенты Астамуром Отырба, 8 августа опубликовал на своей странице в Facebook «обращение к народу», в котором заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.

Дасания аргументировал свой отказ тем, что, по мнению кандидата, в Абхазии нет ответственных граждан, принимающих участие в выборах и победу одержит действующий президент Рауль Хаджимба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Абхазии пройдут 25 августа. В них примут участие десять кандидатов в президенты: Рауль Хаджимба, Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Астамур Какалия, Алхас Квициниа, Астамур Отырба и Астамур Тарба.

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