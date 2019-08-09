Берлин, , 08:44 — REGNUM

Европейская комиссия совместно с Европейской службой иностранных дел и делегациями ЕС в Киеве и Москве начала разработку правил, которые должны позволить европейским чиновникам идентифицировать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР, сообщила 8 августа немецкая газета Deutsche welle .

По данным издания, правила будут объединены в единое руководство, на основании которого каждая страна — член ЕС будет принимать решение о признании или непризнании паспортов жителей Донбасса.

Напомним, по состоянию на 5 августа 2019 года почти 8 тыс. жителей Донбасса стали гражданами России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эстония приняла решение не признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса после 24 апреля 2019 года.

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