Токио, , 08:33 — REGNUM

Россия и Соединенные Штаты должны взять на себя ведущую роль в ядерном разоружении, заявил 9 августа мэр Нагасаки Томихиса Тауэ на памятной церемонии в связи с 74-й годовщиной атомной бомбардировки города.

По его словам, ситуация с ядерным оружием в мире является чрезвычайно опасной, а все ядерные державы должны помнить смысл и выполнять свои обязанности в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Тауэ заявил, что РФ и США должны «взять на себя ответственность как ядерные супердержавы и продемонстрировать всему миру конкретные пути сокращения запасов ядерных вооружений».

Как сообщало ИА REGNUM, ядерное оружие в боевых целях было использовано впервые в мире в августе 1945 года. Атомным бомбардировкам американских военных подверглись два японским города — Хиросима и Нагасаки.

На Хиросиму атомную бомбу «Малыш» эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил утром 6 августа. Через три дня ВВС США сбросили на другой японский город — Нагасаки — ещё одну атомную бомбу эквивалентом 21 килотонна тротила. Эти авиаудары унесли жизни сотен тысяч людей.

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