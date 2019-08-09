Ташкент, , 08:27 — REGNUM

Президенты Киргизии и Узбекистана Сооронбай Жээнбеков и Шавкат Мирзиёев обсудили двусторонние отношения во время телефонного разговора, сообщили в пресс-службе главы Киргизии.

Во время переговоров стороны обсудили двусторонние отношения в рамках двустороннего и многостороннего форматов. «Глава Узбекистана пожелал братскому киргизскому народу мудрости, мира и стабильности», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был задержан силовыми органами республики. После ареста экс-президента перевезли из резиденции в Кой-Таш в Бишкек. После задержания сторонники Атамбаева стали стягиваться в столицу для его поддержки.

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