Москва, , 08:18 — REGNUM

Посол Соединённых Штатов Джон Хантсман, который написал заявление об отставке, пробудет в Москве ещё ближайшие полтора месяца. После этого он вместе с семьёй вернется на родину. Об этом сообщила его супруга Мэри Кэй.

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«Мы вернёмся домой через шесть недель», — написала Кэй на своей странице в Instagram.

Свой пост супруга дипломата сопроводила фотографией, где она и Джон Хантсман запечатлены на фоне жёлтого автомобиля ВАЗ 2101.

https://www.instagram.com/p/B05DZonhFOZ/

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении Джона Хантсмана покинуть пост посла США в России, который он занимал с октября 2017 года, американские СМИ сообщали 6 августа. В письме, направленном дипломатом главе Белого дома Дональду Трампу, Хантсман выразил желание уйти в отставку не позднее 3 октября 2019 года.

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По данным СМИ, на смену Хантсману Белый дом рассматривает две кандидатуры. Одним из претендентов на пост является нынешний спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган. В качестве другого кандидата называется посол США в Германии Ричард Гренелл.

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