Сеул, , 08:14 — REGNUM

Министр обороны США Марк Эспер, находящийся с официальным визитом в Южной Корее, встретится с министром обороны Южной Кореи Чон Кён Ду. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, встреча министров состоится сегодня, 9 августа, в здании министерства обороны Южной Кореи, расположенного в районе Ёнсан-гу города Сеула.

По предварительным данным, Марк Эспер и Чон Кён Ду обсудят ситуацию на Корейском полуострове, в частности, запуск ракет военными КНДР, а также укрепление альянса и пути денуклеаризации КНДР.

Известно, что в рамках своего визита министр обороны США встретится с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Кён Хва и президентом Мун Чжэ Ином.

Также отмечается, что представители двух стран обсудят вопрос об увеличении южнокорейских взносов на содержание американского воинского контингента в стране. Известно, на сегодняшний день сумма взносов составляет 1,38 трлн вон (~$1,14 млрд), что на 8,2% больше по сравнению с 2018 годом.

Предполагается, что министр обороны США Марк Эспер также поднимет вопрос о возможном участии Южной Кореи в международной коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, формируемой США, а также о возобновлении соглашения между США и Японией об обмене разведывательной информацией по КНДР.