Киев, , 08:21 — REGNUM

Любое изменение формата решения конфликта в Донбассе требует согласия всех стран-участниц, заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, сообщила 8 августа украинская служба радио «Голос Америки».

Представитель США отметил, что Украина может искать партнёров для решения одного из крупнейших конфликтов на территории Европы, причём у США есть желание принять участие в решении проблемы.

«Для этого нужна договоренность всех сторон для создания любого нового формата», — уточнил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джордж Кент прибыл на Украину для встречи с руководством страны, а также обсуждения политических, экономических реформ и так называемой «российской агрессии».

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