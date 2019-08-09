Киев, 9 августа 2019, 08:21 — REGNUM
Любое изменение формата решения конфликта в Донбассе требует согласия всех стран-участниц, заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, сообщила 8 августа украинская служба радио «Голос Америки».
Представитель США отметил, что Украина может искать партнёров для решения одного из крупнейших конфликтов на территории Европы, причём у США есть желание принять участие в решении проблемы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джордж Кент прибыл на Украину для встречи с руководством страны, а также обсуждения политических, экономических реформ и так называемой «российской агрессии».
Читайте также: На Украину прибыл представитель США для обсуждения «российской агрессии»