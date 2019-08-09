Москва, , 08:01 — REGNUM

Нагнетание антироссийской истерии со стороны стран Запада в связи с грузино-осетинским конфликтом 2008 года вызывает сожаление. Об этом говорится в сообщении МИД России к 11-й годовщине августовских событий 2008 года на Кавказе.

Грузинские солдаты Mod.gov.ge

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что страны Запада продолжают накачивать регион оружием и бесцеремонно втягивать Грузию в НАТО. «Все это — тупиковый путь, который никоим образом не приближает регион к миру, стабильности и безопасности», — добавили в МИД.

Вместе с тем Россия продолжит прилагать усилия для развития диалога между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией, с другой. В российском МИД считают, что первым шагом на пути урегулирования ситуации должно стать соглашение о взаимном неприменении сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что единственным путем снижения напряжения на Кавказе является диалог между Грузией и независимыми республиками Абхазией и Южной Осетией.

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