Варшава, , 08:03 — REGNUM

Спикер нижней палаты польского парламента (Сейма) Марек Кухчиньский намерен покинуть свой пост на фоне скандала с правительственной авиацией. Заявление Кухчиньского прозвучало на совместной пресс-конференции с лидером польской правящей партии «Закон и справедливость» Ярославом Качиньским.

В июле стало известно, что вместе с Кухчиньским на правительственных самолетах и вертолетах летают его родственники. Таким образом семья политика добиралась до его родного Подкарпатского воеводства на юге страны, в основном, в выходные и праздники.

Кухчиньский сообщил, что под давлением общественного мнения откажется от должности спикера Сейма 9 августа. Политик заверил, что его перелеты по стране были связаны со службой, и нарушений закона не было.

Качиньский подтвердил, что спикер закон не нарушал, однако партия, если нужно, прислушается к мнению общественности. Партийный лидер заверил, что вопросы, связанные с перелетами первых лиц, урегулируют в ближайшее время.

Спикером нижней палаты польского парламента Кухчиньского избрали в ноябре 2015 года.