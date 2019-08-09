Анкара, , 07:58 — REGNUM

Лидер Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение в турецкой тюрьме, заявил, что курдам не нужно отдельное государство, об этом 8 августа сообщает Reuters.

Заявление Оджалана было передано через его адвокатов, из него явствует, что курдский лидер готов в сжатые сроки прекратить конфликт между РПК и правительством Турции.

Для это надо, чтобы обе стороны предприняли необходимые шаги. Повстанцы готовы отказаться от идеи независимости и создания собственной автономии, считает Оджалан.

Напомним, Рабочая партия Курдистана ведет борьбу с правительством Турции с 1984 года, за годы конфликта погибли по меньшей мере 40 тыс. человек.

Абдулла Оджалан был арестован и приговорен к смертной казни, позже замененной на пожизненное заключение, в 1999 году.

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