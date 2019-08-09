Киев, 9 августа 2019, 07:56 — REGNUM
В 2020 году на Украине откроют офис подразделения противодействия наркопреступности США. Вопрос обсуждался во время встречи первого заместителя председателя нацполиции Украины Вячеслава Аброськина и руководителя офиса администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) министерства юстиции США в Варшаве Джейсона Шумахера, сообщили 8 августа в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Американский чиновник высоко оценил уровень сотрудничества правоохранительных органов США и Украины.
Он рассказал, что DEA имеет 92 офиса в 70 странах мира, и что украинские полицейские смогут стать частью этой мощной команды борцов с наркотиками.
В свою очередь, Аброськин заметил, что в последнее время украинские борцы с наркопреступностью демонстрируют очень высокие результаты:
Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2019 года украинские полицейские в Киевской области изъяли 600 кг героина. Глава нацполиции Украины Сергей Князев отметил, что никогда не видел такого количества наркотиков одновременно.
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