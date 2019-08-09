Киев, , 07:56 — REGNUM

В 2020 году на Украине откроют офис подразделения противодействия наркопреступности США. Вопрос обсуждался во время встречи первого заместителя председателя нацполиции Украины Вячеслава Аброськина и руководителя офиса администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) министерства юстиции США в Варшаве Джейсона Шумахера, сообщили 8 августа в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Американский чиновник высоко оценил уровень сотрудничества правоохранительных органов США и Украины.

«Мы ценим наше партнерство, нашу совместную работу и получаемые результаты. Мы много работаем над открытием офиса DEA в Киеве. В частности, посольство США прилагает максимум усилий для его открытия. Поэтому уверен, в 2020 году офис заработает», — отметил Шумахер.

Он рассказал, что DEA имеет 92 офиса в 70 странах мира, и что украинские полицейские смогут стать частью этой мощной команды борцов с наркотиками.

В свою очередь, Аброськин заметил, что в последнее время украинские борцы с наркопреступностью демонстрируют очень высокие результаты:

«За всю новейшую историю Украины — 25 лет — ни разу не проводились такие масштабные и результативные специальные операции. Ни разу не изымались такие партии наркотических веществ — кокаина, героина. Это наша с вами общая победа. Только в сотрудничестве мы смогли достичь таких результатов».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2019 года украинские полицейские в Киевской области изъяли 600 кг героина. Глава нацполиции Украины Сергей Князев отметил, что никогда не видел такого количества наркотиков одновременно.

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