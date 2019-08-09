Магадан, Магаданская область, , 07:55 — REGNUM

Американский журнал Foreign Policy опубликовал статью «Россия — это не только Путин», в которой автор Эмили Феррис даёт положительную оценку не только действиям Кремля и президента Владимира Путина, но и хвалит нынешнего губернатора Магаданской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В статье говорится, что главы регионов РФ формируют будущее страны, а их назначение вполне осмысленно.

«Кремль, как представляется, назначает на высокие посты в регионах губернаторов, имеющих опыт как в деловом мире, так и в других полезных сферах. Эта тенденция соответствует стратегии России в отношении дальневосточного региона». Эмили Феррис

В качестве положительного примера в назначениях президентом губернаторов она приводит Сергея Носова (Магаданская область) и Василия Орлова (Приамурье). По мнению автора их знания о стране, деловой опыт могут быть очень полезны.

«Сергей Носов также был одним из чиновников из волны назначенцев мая 2018 года, когда он занял пост губернатора. Он обладает значительным опытом в сфере металлургии», — пишет автор.

Описывает она и достоинства Василия Орлова, отмечая его познания в китайском и английском языках, которые помогут привлечь иностранных инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая 2018 года Сергей Носов был назначен временно исполняющим обязанности главы Магаданской области. На Колыму он прилетел из города Нижний Тагил в Свердловской области, где занимал пост мэра. 9 сентября 2018 года Сергей Носов победил на выборах губернатора Магаданской области.