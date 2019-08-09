Нью-Йорк, США, , 07:21 — REGNUM

Единственный путь мирного урегулирования и снижения напряженности на Кавказе — это диалог между Грузией и независимыми республиками ­Абхазией и Южной Осетией. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на пресс-конференции, посвященной грузино-осетинскому конфликту в 2008 году.

По его словам, Тбилиси платит высокую цену за ошибку, допущенную бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили в августе 2008 года. Российский постпред отметил, что позиция западных стран не способствует налаживанию диалога между сторонами конфликта.

Полянский добавил, что российская сторона делает все необходимое для налаживания контактов с Грузией. В частности, грузинские товары не встречают препятствий на российском рынке и пользуются большим спросом.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа 2008 года Вооруженные силы Грузии попытались захватить территории Абхазии и Южной Осетии. Грузинские артиллеристы обстреляли из системы залпового огня «Град» Цхинвал, что привело к гибели многих мирных жителей. Россия ответила на агрессию оккупантов и оттеснила войска агрессора.

Читайте также: МИД ДНР выразил соболезнования жителям Южной Осетии