Париж, , 07:21 — REGNUM

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил соболезнования в связи с кончиной бывшей главы МИД Индии Сушма Свараджа, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

«Я с грустью узнал о смерти Сушма Свараджа и выражаю соболезнования её семье и всему индийскому народу», — заявил глава МИД Франции 8 августа.

Во французском ведомстве отметили, что министр иностранных дел Индии с 2014 по 2019 год Сушма Сварадж была высококлассным собеседником, способным нести международный голос Индии с решительностью и эффективностью. Крупный политический деятель, на протяжении всей своей блестящей карьеры она демонстрировала замечательную приверженность служению стране и своим согражданам.

«Убежденная в стратегическом характере наших двусторонних отношений, Сушма Сварадж стремилась их укрепить. Я вспоминаю наши последние встречи в Дели в декабре 2018 года и в Париже в июне 2018 года», — добавил Жан-Ив Ле Дриан.

Напомним, бывшая глава МИД Индии Сушма Сварадж ушла из жизни 6 августа 2019 года в возрасте 67 лет.

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