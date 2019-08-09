Пермь, , 07:17 — REGNUM

В администрации Пермском крае приняты кадровые решения. Алексей Григорьев, занимавший должность первого заместителя министра экономического развития Прикамья, назначен на пост заместителя главы администрации губернатора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В ведении Григорьева на новом посту станут макроэкономические вопросы. Стоит отметить, вакансия образовалась в связи с назначением Назима Султанова, являвшегося замглавы администрации, на должность заместителя руководителя аппарата правительства Пермского края.