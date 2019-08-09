Южно-Сахалинск, , 06:46 — REGNUM

Потомки южнокорейских рабочих периода японской оккупации Сахалина обратились с петицией в ООН. Они много лет не могут найти следы своих родных, пропавших без вести, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Потомки южнокорейских рабочих периода «японской мобилизации» полагают, что останки их предков до сих пор могут находиться на территории России.

По данным агентства Yonhap, потомки южнокорейцев, подвергшихся принудительной японской мобилизации, обратились с петицией в ООН. Они просят помощи в поиске останков 25 пропавших без вести предков. Люди просят помощи у правительств Японии, России и Южной Кореи — просят принять соответствующую резолюцию.

Как сообщало ИА REGNUM, когда 15 августа 1945 года советские войска освободили Сахалин, там находились несколько десятков тысяч корейцев. Граждане Южной Кореи не забыли преступлений японцев. Япония долгое время отказывалась сообщать южным корейцам о судьбе их пропавших родных, а холодная война препятствовала полноценному общению СССР и Южной Кореи.

В марте 2019 года власти Южной Кореи потребовали у покидающего трон императора Японии Акихито искренних извинений от имени всей японской нации перед «ианфу» — в войну на оккупированной японцами территории так называли «женщин для комфорта». Нередко утехой для японских военных служили несовершеннолетние девочки, которых японские власти направляли в японские бордели.