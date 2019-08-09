Хабаровск, , 05:31 — REGNUM

Законодательная дума Хабаровского края впервые намерена применить региональный закон, обязывающий главу региона согласовывать назначения высших должностных лиц правительства края с депутатами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сегодня, 9 августа, Закдума Хабаровского края впервые применит закон, принятый 1 марта 2019 года. Согласовать губернатору Сергею Фургалу предстоит назначения вице-губернатора и первых зампредов. Несмотря на то, что глава региона сменился в крае уже почти год назад, краевое правительство до сих пор не укомплектовано, чиновники — министры, зампреды — либо увольняются сами, в том числе и те, которых назначил уже новый губернатор, либо их увольняет сам Фургал.

Вакантны должности первого зампреда — руководителя аппарата губернатора и правительства, первого зампреда по экономическим вопросам. На должности претендуют нынешний зампред по вопросам безопасности Владимир Хлапов, начинавший карьеру ещё при Викторе Ишаеве в должности сотрудника службы безопасности, а также советник губернатора Юрий Золочевский, ранее трудившийся в банковской сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный закон Хабаровского края, обязывающий губернатора согласовывать назначения высших чиновников с парламентом не нов — он действовал при губернаторе Викторе Ишаеве, в бытность губернатором Вячеслава Шпорта он был отменен. Вновь такой закон был принят 1 марта 2019 года и вызвал крайне негативную реакцию Сергея Фургала, который всячески сопротивлялся его принятию, называл его «законом об ограничении полномочий губернатора», но не сумел убедить депутатов и закон был принят.