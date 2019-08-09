Гуанчжоу, Китай, , 05:14 — REGNUM

Бывший высокопоставленный чиновник из провинции Шэньси на северо-западе Китая предстал перед судом южной китайской провинции Гуандун по обвинению во взяточничестве, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Бывший член Постоянного Комитета Комитета Компартии Китая по провинции Шэньси и генеральный секретарь провинциального комитета КПК Цянь Иньань обвиняется вполучении взяток деньгами и собственностью в размере более чем 63,13 млн юаней (около $8,96 млн).

Предположительно он, пользуясь своими должностными полномочиями, лоббировал интересы третьих лиц в обмен на вознаграждение в период с 2001 по 2017 годы в сфере строительства и продвижения по службе. В своем заключительном слове Цянь выразил раскаяние и попросил прощения. Приговор будет оглашен позже.

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