Сеул, , 05:14 — REGNUM

Восемь крупных чиновников (в том числе министров) были заменены за последние пять месяцев в Южной Корее, сообщили 9 августа в пресс-службе администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Так, в стране появился новый министр юстиции Чо Гук (бывший секретарь главы государства по гражданским вопросам). Министра объединения Республики Корея Чон Се Хён президент назначил на должность замглавы Совета по национальному объединению.

Отмечается, что кадровые перестановки сделаны Мун Чжэ Ином с оглядкой на международную обстановку, в том числе на отношения с Северной Кореей.

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