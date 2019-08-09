Вашингтон, 9 августа 2019, 04:10 — REGNUM
Отменить поездки в район села Кой-Таш, где находится резиденция бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, призвал своих соотечественников американский Госдеп на своём сайте.
Американское ведомство отмечает, что в районе Кой-Таша сохраняется большая вероятность беспорядков, ситуация пока не стабильна. Госслужащим Соединённых Штатов запрещено ездить в указанный район.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бишкек из Кой-Таша 8 августа был доставлен Атамбаев, охрана которого оказывала вооружённое сопротивление киргизскому спецназу при попытке задержать экс-президента.
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