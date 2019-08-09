Вашингтон, , 04:10 — REGNUM

Отменить поездки в район села Кой-Таш, где находится резиденция бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, призвал своих соотечественников американский Госдеп на своём сайте.

Американское ведомство отмечает, что в районе Кой-Таша сохраняется большая вероятность беспорядков, ситуация пока не стабильна. Госслужащим Соединённых Штатов запрещено ездить в указанный район.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бишкек из Кой-Таша 8 августа был доставлен Атамбаев, охрана которого оказывала вооружённое сопротивление киргизскому спецназу при попытке задержать экс-президента.

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