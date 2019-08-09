Москва, , 03:57 — REGNUM

О приближении к российским границам 17 иностранных летательных аппаратов за неделю пишет 9 августа «Красная звезда».

Самолёт-разведчик ВВС США Af.mil

Российские лётчики из состава дежурных сил ПВО 12 раз за это время поднимались на перехват иностранных самолётов. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад Минобороны РФ отчиталось о том, что к российским границам приближались 39 иностранных летательных аппаратов.

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