Москва, 9 августа 2019, 03:57 — REGNUM
О приближении к российским границам 17 иностранных летательных аппаратов за неделю пишет 9 августа «Красная звезда».
Российские лётчики из состава дежурных сил ПВО 12 раз за это время поднимались на перехват иностранных самолётов. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.
Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад Минобороны РФ отчиталось о том, что к российским границам приближались 39 иностранных летательных аппаратов.
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