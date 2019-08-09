Вашингтон, , 03:47 — REGNUM

Внеочередное заседание сената нужно созвать ради принятия закона об ужесточении требований к разрешению на ношение оружия в США, заявила Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса, сообщает Axios.

В своём письме американскому президенту Дональду Трампу Пелоси призывает его воспользоваться своими полномочиями и прервать каникулы сенаторов, чтобы законодательно ужесточить требования к тем, кто претендует на ношение оружия.

Напомним, тема усиления контроля над оборотом огнестрельного оружия в США снова приобрела актуальность после череды массовых расстрелов в Техасе, Иллинойсе и Огайо 3 августа 2019 г.

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