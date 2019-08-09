Бишкек, , 03:16 — REGNUM

Рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Киргизию начался 9 августа, сообщили в пресс-службе киргизского правительства.

Пашиняна встретил в международном аэропорту «Иссык-Куль» (село Тамчи) киргизский вице-премьер Замирбек Аскаров. Пашинян 9 августа встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Отметим, в этот же день, 9 августа, в городе Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область, Киргизия) состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран — участниц Евразийского экономического союза.

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