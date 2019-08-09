Вашингтон, , 02:48 — REGNUM

Исполняющим обязанности директора Национальной разведки Соединённых Штатов будет назначен Джозеф Магуайр, возглавляющий американский Национальный контртеррористическый центр, написал президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.

Уточняется, что Магуайр приступит к обязанностям 15 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа нынешний глава американской нацразведки Дэниел Коутс уходит с поста. Его заместитель Сью Гордон, которую хотели поставить на эту должность, объявила, что уходит со службы вслед за своим шефом.

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