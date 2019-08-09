Вашингтон, , 02:42 — REGNUM

Об отставке первого замдиректора Национальной разведки Соединённых Штатов Сью Гордон написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

По словам Трампа, Гордон уйдёт в середине августа — как и её теперешний шеф, директор Нацразведки Дэниел Коутс. В связи с этим скоро будет объявлено, кто станет исполнять обязанности главы ведомства.

Напомним, после заявления Коутса об отставке на его место хотели поставить Гордон. Теперь не известно, кем заменят главу ведомства.

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