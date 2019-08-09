Стамбул, Турция, 9 августа 2019, 02:30 — REGNUM
Журналистка российского телеканала ВГТРК не смогла подойти к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и патриарху Варфоломею во время их встречи в Стамбуле (Турция), сообщает «Укринформ».
Уточняется, что во время встречи Зеленского и Варфоломея 8 августа охранник украинского президента схватил российскую журналистку за руку и не дал ей задать вопрос. Это произошло в момент, когда деятели вышли из церкви.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский нанёс визит в Стамбул, где встретился с Варфоломеем, а также выступил на турецко-украинском бизнес-форуме.
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