Кишинёв, , 01:36 — REGNUM

Генпрокуратура Молдавии начала уголовное расследование по факту незаконного прослушивания телефонных разговоров и слежки за оппозиционными политиками, общественниками и журналистами в период правления олигархического режима Владимира Плахотнюка. Как сообщили в Генпрокуратуре, заведены три уголовных дела по фактам прослушивания десятков человек, передает ИА REGNUM.

Прокуратура установила, что правоохранительные органы допускали многочисленные процессуальные нарушения прав и свобод граждан, в том числе касаемо неприкосновенности частной жизни.

Следствие проверит законность и обоснованность решений тех прокуроров, следователей и судей, которые выносили решения о проведении специальных следственных мероприятий.

Отметим, что в числе тех, кто подвергался прослушиванию и слежке — — большая часть тогдашних оппозиционеров, которые теперь пришли к власти, а также десятки общественников и журналистов.