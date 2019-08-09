Москва, , 01:34 — REGNUM

Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».

Оклады

Уточняется, что у кандидата в космонавты должностной оклад составляет 60,9 тыс. руб., у космонавта — 63,8 тыс. руб. Оклад инструктора-космонавта составляет 88,45 тыс. руб.

У побывавших в космосе космонавтов оклад составляет 69,6 тыс. руб.

Надбавки

Каждый месяц вышеперечисленные категории при условии «успешного и добросовестного исполнения обязанностей» получают надбавку, которая составляет четверть оклада. К тому же в конце года им платят 13-ю зарплату.

Дополнительное единовременное денежное вознаграждение космонавт получает за космический полёт — в зависимости от условий полёта, в частности, продолжительности.

Космонавт и инструктор-космонавт получают к окладу за один полёт до выхода на пенсию 55% каждый месяц, за два полёта — 75%, за три и более — 120%.

Кроме того, космонавтам положены надбавки за выслугу лет. Работающие два — пять лет получают десятипроцентную надбавку, пять — десять лет — 15%-ю, 10 — 15 лет — надбавка в 20%.

Если срок работы составляет от 15 до 20 лет, то надбавка уже равна четверти оклада, 20 — 25 лет — 30% от оклада, а в случае, если космонавт работает более 25 лет, надбавка составляет 40%.

Кроме того, предусмотрены надбавки за учёную степень. Так, 15% к окладу платят кандидатам наук, ещё четверть к окладу добавляется докторам наук.