Баку, , 01:03 — REGNUM

Азербайджан в январе-июле 2019 года посетило 1,7 млн туристов, что на 121 589 тыс. или 7,35% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает пресс-служба госагентства Азербайджана по туризму.

По данным агентства, более половины посетивших Азербайджан туристов пришлось на долю России и Грузии. В частности, турпоток из России составил 542 425 тыс. человек (рост на 4,2%), из Грузии — 404 213 тыс. человек (рост на 23,3%).

Турпоток из Турции в Азербайджан в январе-июле составил 176 494 тыс. человек (рост на 4%).

По данным агентства, в отчетном периоде наблюдался рост турпотока из Центральной и Южной Азии.

Вместе с тем, в январе-июле 2019 года имел место спад турпотока из стран Ближнего Востока и Ирана — 205 437 тыс. и 127 331 тыс. человек соответственно. Спад турпотока из этих регионов составил 6,2% и 23,2% соответственно.