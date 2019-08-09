Москва, 9 августа 2019, 00:46 — REGNUM
Кандидат в послы от США в Москве Ричард Гренелл — противник проекта «Северный поток — 2», напомнил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.
Комментируя новость в газете The Wall Street Journal о том, что одним из кандидатов на должность американского посла в Москве является Гренелл, Пушков написал:
«Тот самый, который грубо угрожал санкциями немецким фирмам за участие в «Северном потоке — 2», после чего в бундестаге призвали выслать его из страны. К нам приедет с «Северным потоком» бороться?»
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, другим кандидатом в американские послы The Wall Street Journal назвала спецпредставителя Штатов по Северной Корее Стивена Бигана.
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