Москва, , 00:46 — REGNUM

Кандидат в послы от США в Москве Ричард Гренелл — противник проекта «Северный поток — 2», напомнил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя новость в газете The Wall Street Journal о том, что одним из кандидатов на должность американского посла в Москве является Гренелл, Пушков написал:

«Тот самый, который грубо угрожал санкциями немецким фирмам за участие в «Северном потоке — 2», после чего в бундестаге призвали выслать его из страны. К нам приедет с «Северным потоком» бороться?»

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, другим кандидатом в американские послы The Wall Street Journal назвала спецпредставителя Штатов по Северной Корее Стивена Бигана.

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