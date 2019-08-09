Москва, , 00:27 — REGNUM

Попытку провести беседу с организаторами согласованного на 10 августа митинга в Москве предприняла полиция города, передаёт РБК.

По словам Елены Русаковой, которая не смогла пройти регистрацию в качестве кандидата в Мосгордуму, её и других организаторов «попытались пригласить для беседы».

«Но когда коллеги спросили, можно ли включить в список на проход юристов, им отказали. Тогда заявители решили вообще не ходить, сообщили об этом звонившему», — сказала Русакова.

Она отметила, что полиция после этого разговора «особо не настаивала» на беседе. Комментируя подготовку к мероприятию, Русакова сказала, что пока согласованной схемы прохода участников акции нет, добавив:

«Я буду предпринимать усилия, чтобы все-таки встретиться с руководством ГИБДД и эту схему согласовать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протестующие против того, что ряд лиц не был зарегистрирован в качестве кандидатов в Мосгордуму на предстоящих в сентябре выборах, согласовали митинг в Москве на 10 августа. СМИ сообщили, что в ходе акции возможны провокации «на камеру».

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