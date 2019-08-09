Кишинёв, , 00:08 — REGNUM

Премьер-министр Молдавии Майя Санду призвала партии правящей коалиции не искать поводы и предлоги для разногласий и ухудшения отношений, а сконцентрироваться на реальной работе по деолигархизации страны, которую они обещали гражданам. Так Санду отреагировала на ряд взаимных обвинений со стороны Партии социалистов и блока ACUM, передает ИА RE.

Майя Санду Gov.md

«Мы должны помнить о нашей миссии и не превращать борьбу с ворами и коррупцией в соревнование в гордыне», — заявила Санду. Она напомнила, что целью создания коалиции была «перезагрузка демократических процессов и создание независимых государственных институтов». «Давайте не будем искать предлогов для усложнения и без того непростой ситуации», — добавила она. И подчеркнула, что ключом к восстановлению правосудия и правового государства в Молдавии станет назначение нового независимого генпрокурора.

Напомним, ранее один из входящих в блок ACUM депутатов Октавиан Цыку отказался голосовать за отобранную по итогам конкурса кандидатуру нового директора Центра по борьбе с коррупцией из-за того, что тот «близок к социалистам», а затем публично раскритиковал правящую коалицию и выступил с обвинениями в адрес президента Игоря Додона и России.

В ответ депутат от Партии социалистов Влад Батрынча потребовал, чтобы ПСРМ и ACUM в самое ближайшее время подписали соглашение о сотрудничестве, а представители ACUM перестали выступать с заявлениями, которые могут поставить под угрозу процесс управления страной.

Коалиция социалистов и блока ACUM была создана в июне с целью отстранения от власти олигарха Владимира Плахотнюка и освобождения государственной системы страны от влияния олигархического режима. Спикером парламента была избрана председатель ПСРМ Зинаида Гречаная, а премьером стала сопредседатель ACUM Майя Санду.

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