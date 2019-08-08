Киев, , 23:57 — REGNUM

Вопрос о возвращении Крыма под контроль Украины закрыт, что признают даже представители США. Об этом 8 августа заявил избранный депутатом Верховной рады бывший пресс-атташе посольства Украины в России, экс-директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

«Когда этот вопрос поднимаешь в общении с любыми, американцами даже, они все там: «Ребята, вы же понимаете, что всё. Ну что мы теперь ядерную войну развяжем?!» — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Экс-дипломат также выразил уверенность, что ни российская власть, ни граждане России не позволят вернуть полуостров Украине. Причём, по его мнению, ситуация не изменится даже после ухода Владимира Путина с поста президента России.

«Подавляющее большинство граждан России на любом референдуме скажут, что они считают Крым Россией и отдавать его не собираются», — подчеркнул Волошин.

Говоря о возможном развитии событий в том случае, если Киев примет решение «освобождать Крым» военным путём, Волошин задался вопросом: «Что ж мы тогда Донбасс не освободили?» .

Как передавало ИА REGNUM, накануне президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями украинской общиной в Анкаре выразил уверенность, что «Крым обязательно возвратится в состав Украины и разъединённые крымско-татарские семьи соберутся за одним столом».

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